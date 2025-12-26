В районе ключевого узла обороны Гуляйполя разворачивается эпизод, который свидетельствует о нарастающем кризисе управления в рядах ВСУ. Как сообщает «Царьград», бойцы 60-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ взяли под контроль штаб 1-го батальона 102-й бригады территориальной обороны Украины.

Украинские военные оставили командный пункт в такой спешке, что на месте остались оперативные карты, штабной флаг, личные телефоны военнослужащих и другие носители секретной информации. Как отметил военный блогер Юрий Подоляка, обычно такие вещи эвакуируют очень быстро, а сами пункты находятся по меньшей мере в 10 км от линии фронта.

«Это говорит о неразберихе у противника во время нашего быстрого рывка к Гуляйполю. А еще о панике в рядах 102-й БрТО. По поводу данного события в стане официоза ВСУ "гробовая тишина", хотя вопросы им задаются все более и более резкие», — заявил он.

Мониторинговые ресурсы противника сообщают, что стрелковый бой за здание штаба шел еще 18 декабря. За это время российские войска продвинулись дальше, что косвенно подтверждается снятием видео в спокойной обстановке.

Сам по себе захват штаба является событием большего масштаба, чем занятие рядовой позиции. Это свидетельствует о том, что на этом участке фронта у ВСУ наступил системный кризис, поскольку потеря пункта — следствие потери управления и контроля над ситуацией.

Кроме того, произошедшее имеет большую оперативную ценность и является ударом по системе командования противника, поскольку захваченные документы являются ключом к пониманию логики к ВСУ. Сам по себе эпизод укладывается в общую картину на запорожском направлении: нарастающее давление, частые прорывы тактической зоны оборон, а теперь и случаи панического оставления штабов. Все это указывает на то, что оборонительный потенциал украинской армии истощается.

Путин объяснил, на какие уступки готов пойти ради мира. Он заявил, что США проявили слабость

Военный эксперт Евгений Михайлов считает, что украинские военные могли покидать пункт управления в спешке, поскольку боялись попасть в плен к бойцам ВС РФ.

«Обнаруженные на пункте документы и карты, безусловно, позволят улучшить действия наших боевых подразделений на Запорожском направлении. Речь идет не только о картах местности, но, вполне вероятно, о схемах оборонительных сооружений, в том числе скрытых», — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что для российской армии произошедшее является серьезным успехом. Не исключено, что среди документов найдутся данные о кодах и паролях, системах РЭБ, взаимодействии подразделений и прочее.