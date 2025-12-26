Минобороны Белоруссии заявило о подготовке Запада к войне

Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин в пятницу, 26 декабря, заявил, что западные страны проводят подготовку к военным действиям. По его словам, это «не блеф».

© president.gov.by

Он отметил, что в данный момент ситуация действительно напряженная, особенно в информационном пространстве.

— Обстановку двумя словами можно охарактеризовать — напряженная, склонная к радикализации, непростая. Они, кстати, не скрывают этого, — они везде говорят: «Мы готовимся к войне». Мы думаем, что это не пустые слова, какой-то блеф от этих политиков звучит, — сказал Хренин.

Он также обратил внимание на бюджет, который выделяется на обеспечение армий европейских стран, передает «БелТа».

В СМИ появилась информация, что ВВС Финляндии оснащают свои истребители F-35A Lightning II ракетами класса «воздух — воздух» AIM-120D3 «в ожидании конфликта» с Россией.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини, в свою очередь, выступил против конфликта с Россией, призвав к ведению переговоров. Отдельно он также указал на значительный ядерный арсенал РФ.