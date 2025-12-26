Армия России нанесла разрушительный удар по ВСУ

Российские войска нанесли удар по месту скопления подразделений Вооруженных сил Украины в районе Купянска-Узлового. Видеозапись уничтожения крупного пункта временной дислокации опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

По данным источников канала, для уничтожения противника бойцами группировки «Запад» были применены РСЗО «Торнадо-С».

На кадрах, опубликованных каналом, видно, что удар был нанесен по многоэтажному зданию. После атаки над ним поднялись клубы серого дыма, а стены были разрушены. Данные о потерях ВСУ не приводятся.

Ранее военкоры сообщили о том, что на Купянском направлении украинские военные продолжают проникать малыми группами в город и закрепляться в жилых зданиях. При этом российские расчеты беспилотников выявляют группы ВСУ, срывая логистику украинской армии.