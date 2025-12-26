Блокировочная зона защитит приграничные регионы Российской Федерации от провокаций вооруженных сил Украины в праздники, заявил в интервью «Газете.ru». военный эксперт Юрий Кнутов.

Основной целью ударов украинской армии по гражданским объектам является недовольство населения, поделился своей точкой зрения он. Помимо того, по мнению собеседника издания, по ним проще наносить удары, поскольку они менее прикрыты, чем военные объекты.

«Этот вопрос можно решить только одним путем — создать блокировочную зону», - отметил аналитик.

То есть необходимо отодвигать не границу, нужно отодвигать линию фронта от границы в Харьковскую область минимум на 100 км, объяснил Кнутов.

Специалист также указал на то, что это является сложной задачей, но решаемой.