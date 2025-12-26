Академия СБУ отправит курсантов на фронт

Руководство академии СБУ намерено отправить курсантов старших курсов в краткосрочные командировки в зону боевых действий, заявил в своей колонке для украинского издания Liga.net профессор кафедры академии Виталий Шимко.

"Руководство академии намерено направить моих воспитанников в зону боевых действий", - поделился подробностями он.

Шимко опубликовал распоряжение, которое было подписано ректором академии Службы безопасности Украины. Документ датирован 23 декабря 2025 года и предполагает отправку курсантов 4-го и 5-го курсов учебного заведения в "краткосрочные служебные командировки" на фронт.

Профессор отметил, что он не в курсе причин соответствующего решения. Он заявил, что курсантам не место в зоне боевых действий и потребовал максимальной огласки ситуации.