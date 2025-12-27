ВС России нанесли массированный удар по ВПК Украины

В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли массированный удар по ВПК Украины.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью... нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами», — указывается в заявлении.

Отмечается, что удары нанесены по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — добавили в министерстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили места производства ударных БПЛА ВСУ.