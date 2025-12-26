Российские войска освободили село Косовцево в Запорожской области. Об этом 26 декабря сообщили в Министерстве обороны РФ.

© Парламентская газета

«Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Косовцево Запорожской области», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны также заявили, что в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты на территории России Вооруженные силы РФ в период с 20 по 26 декабря нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам на Украине.

Уточняется, что были поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие работу ВСУ, аэродромная, транспортная, портовая и складская инфраструктура, используемая в интересах украинских войск, цеха сборки и места хранения ударных дронов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.

По информации оборонного ведомства, за неделю российская армия освободила в общей сложности восемь населенных пунктов.

Из сводки МО РФ также следует, что за неделю средства ПВО уничтожили семь британских крылатых ракет Storm Shadow, 21 управляемую авиабомбу, восемь реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности «Нептун», четыре реактивных беспилотника и 1350 БПЛА самолетного типа.