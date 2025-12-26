Экс-заместитель главы Генштаба ВСУ Романенко призвал командование боевиков «вспомнить» оборонительный опыт нацистской Германии. Тем не менее эксперт пояснил, что тактикой нацистов украинские войска пользуются уже давно.

В комментарии RuNews24.ru военный эксперт Алексей Рамм отметил, что в предложении украинского генерала обороняться по лекалам Вермахта для ВСУ нет ничего нового. Более того, уже как минимум два года украинские боевики используют оперативные приемы, которые были присущи Вермахту на конечном этапе Второй мировой войны.

О чем идет речь?

Речь идет о том, что на базе дивизий формировались специальные так называемые Kampfgruppen — сводные подразделения в составе нескольких батальонов, усиленные артиллерией, разведчиками, зенитными средствами. Их использовали в качестве так называемых пожарных команд. На критически важные участки фронта, где наступал кризис, срочно перебрасывались такие группы, которые были сформированы из состава одной или двух дивизий.

«Так сейчас воюют вооруженные формирования Украины с конца 2023 года. Весь 2024 год оборону против наступления российских войск удерживали именно такие Kampfgruppen ВСУ. И сейчас то же самое происходит на всей линии боевого соприкосновения».

Эксперт подчеркнул, что таким образом украинский генерал, призывая воевать по лекалам вермахта, просто выдает военную тайну — опыт именно оборонительной войны нацистских войск боевики ВСУ используют уже как минимум два года.