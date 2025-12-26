Многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М" стали серьезной угрозой для безопасности Соединенных Штатов, пишет 19FortyFive.

© Юрий Смитюк/ТАСС

"Класс "Ясень" представляет собой мощный флот современных охотников-убийц", - поделился своей точкой зрения автор публикации.

По словам обозревателя издания, субмарины оборудованы множеством технических инноваций, снижающих уровень звукового сигнала и увеличивающих их скрытность. Кроме того, подводные лодки могут быть вооружены серьезным арсеналом, куда входят ракеты типа "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Атомная подводная лодка "Казань" проекта заходила в порт Гаваны в 2024 году, что стало "неприятным сюрпризом" для Вашингтона, говорится в материале.

«Убийцы кораблей»: подлодки проектов «Ясень» и «Ясень-М»

В статье речь идет о том, что подлодка, возможно, собирает разведданные об авианосной ударной группе "Джеральд Форд" и делится ею с венесуэльцами, что делает субмарины класса "Ясень" ценным активом для президента РФ Владимира Путина, позволяя Российской Федерации снижать эффективность американских Военно-морских сил на их собственной территории.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания на тему развития подводного флота ВМФ России поручил продолжить серийный выпуск АПЛ проекта "Ясень-М".