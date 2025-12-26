В этом месяце главком ВСУ Александр Сырский заявил, что главная проблема украинской армии — нехватка людей. РИА Новости рассказало, как в Киеве планируют это исправить и что мешает украинским властям.

Страдают и качество, и количество

Недавно Сырский заявил, что ключевая точка приложения усилий украинских властей — «не железо, а люди». Главком ВСУ не первый, кто призывает усилить мобилизацию. Например, на днях об этом заявил депутат Верховной рады Роман Костенко: по его словам, даже при 30 тысячах ежемесячно мобилизуемых граждан работа лишь на 50% покрывает потребности по количеству, и еще меньше — по качеству.

«Нужны четкие правила мобилизации, нужно ее точно увеличить: и качество, и количество», — говорил он.

При этом 30 тысяч человек — не только новые солдаты, набранные сотрудниками ТЦК. Почти половина из них — излечившиеся раненые боевики. Об этом в ноябре заявлял президент России Владимир Путин.

В Раде считают, что процесс необходимо радикально ускорить. Например, депутат Рады Яна Зинкевич уверена, что рано или поздно властям придется вернуться к вопросу о мобилизации женщин. Похожие призывы звучат и на Западе.

«Украине нужно снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, чтобы получить больше человеческих ресурсов, и чтобы убедиться в том, что бремя войны страна распределяет равномерно», — заявил экс-советник Дональда Трампа по вопросам безопасности Джон Болтон.

На этом фоне особую тревогу вызвала организованная в вузах и других учебных заведениях Украины сверка данных воинских учетов. Местные СМИ считают, что это может быть как подготовкой к снижению призывного возраста, так и проверкой мужчин, которые подлежат мобилизации, получили отсрочку на время учебы и в вузе не появляются.

В частности, глава украинской Государственной службы качества Руслан Гурак сообщил, что более 50 тысяч студентов уже отчислили, но всего в системе образования остается около 200 тысяч мужчин старше 25 лет.

Люди убегают

Такие шаги призваны как-то компенсировать тяжелые потери на поле боя и огромное количество дезертиров. Бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко в ноябре заявлял, что каждые две минуты из ВСУ убегает один человек.

В октябре Генпрокуратура Украины возбудила 21 602 уголовных дела в связи с дезертирством и самовольным оставлением части (СОЧ). До сентября 2024 года было 59 609 дел по СОЧ и 29 521 по дезертирам. С тех пор число бежавших из частей выросло более чем на 220 тысяч. С ноября статистика по этим уголовным делам засекречена.

Однако проблема с дезертирством признается и на официальном уровне. В посте об акценте на человеческие ресурсы главком отметил важность комплексной программы по адаптации военнослужащих в начале прохождения базовой общевойсковой подготовки. По словам Сырского, именно на этом этапе из армии бежит большинство людей.

Проблемы с мобилизацией

Однако сложности есть не только с дезертирством, но и с набором военнослужащих, мобилизация которых давно стала насильственной. Ежедневно на Украине возникают новые скандалы по этой теме.

Например, в сентябре в Закарпатской области мобилизовали многодетного отца Вячеслава Бека. Он был болен сахарным диабетом и скончался в учебном центре. Об инциденте рассказала волонтер Власта Рейпаши — сейчас она жалуется на угрозы, которые поступают ей от сотрудников ТЦК.

Мужа Рейпаши, который служил в ВСУ, но перевелся в ТЦК после ранения, вызвал к себе первый заместитель Закарпатского областного военкомата Денис Волошин. Он потребовал, чтобы волонтер удалила публикацию: иначе он и его супруга будут жить «недолго». После этого мужчине стало плохо, и он три недели провел в больнице. В результате руководство перевело его в 29-ю тяжелую механизированную бригаду. При этом еще пока он был на госпитализации, его обвинили в самовольном оставлении части.

Другой скандал произошел в Харькове: там военные попытались запихнуть мужчину в машину, а когда он пожаловался на боли в сердце, то просто бросили его и уехали. Кроме того, накануне сотрудники ТЦК мобилизовали отца четырех детей и отправили в штурмовой полк «Скала», хотя по закону у него была отсрочка.

На Украине тем временем отрицают обвинения ТЦК в жестких методах работы. Например, депутат Зинкевич назвала 90% инцидентов «российской пропагандой». При этом даже украинские военные критикуют методы работы военкомов.

Сопротивление ТЦК

На этом фоне отмечается и рост сопротивления украинских граждан в отношении военкомов. Например, в начале декабря во Львове мужчина зарезал одного из сотрудников ТЦК, когда те у него решили проверить документы.

«Это трагедия государственного масштаба. Уклонист убил военного! Про этот раскол в обществе нужно говорить вслух», — заявила после этого Зинкевич.

При этом депутат заметила, что подобный случай не единственный. Она напомнила, что в Одессе гражданские перевернули автомобиль ТЦК, а в Кременчуге на военкомов набросились «семь быков» с перцовыми баллончиками и травматическими пистолетами.

Похожий случай произошел на прошлой неделе в Полтаве. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, военкомы погнались за мужчиной, но тот забежал в переулок: там их ждало несколько парней. Вместе они расправились с военкомами, убив троих и покалечив еще четверых.

Сейчас Киев сталкивается с острой нехваткой людей. Единственный доступный инструмент для решения проблемы — насильственная мобилизация. Однако этот метод серьезно усиливает напряжение в обществе. Ужесточение мер, к которому призывает ряд украинских спикеров, может осложнить и без того непростую ситуацию на Украине.