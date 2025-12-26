Штурмовики 57-й бригады группировки "Восток" сняли селфи в центре Гуляйполя у памятника Нестору Махно.

Выкрашенный под золото монумент у Дома культуры был обложен мешками с песком и укрыт поверху украинским флагом.

Русский солдат сорвал желто-голубое полотнище, отбросил его в сторону и повязал на памятник красный стяг со Спасом Нерукотворным, древний символ русской армии.

"Русский солдат батьку Махно не обидит," - прокомментировал кадры военкор Александр Рогаткин.

95 процентов территории города находится под контролем ВС РФ, добавил журналист.

Судя по геолокации, российские подразделения продвинулись значительно западнее украинского штаба, информация о взятии которого появилась накануне.