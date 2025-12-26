Российские десантники окружили до роты бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Степногорск. Об этом со ссылкой на данные военных корреспондентов пишут «Аргументы и факты».

По информации источников, бойцы ВДВ сформировали «котел» вокруг Степногорска, обойдя его с запада и востока.

При этом «замкнула» котел 7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, отметил военкор Андрей Руденко.

«В городе еще около роты ВСУ», - сообщил он.

В свою очередь военкор Евгений Лисицын обратил внимание на продвижение российских подразделений в направлении Веселянки, а также расширение зоны контроля ВС России в районе Лукьяновского.

Ранее стало известно, что российские военные взяли в плотное кольцо Димитров (украинское название Мирноград). Однако, по информации украинских СМИ, в Киеве не планируют отдавать приказ о выводе войск, рассчитывая держать город до конца.