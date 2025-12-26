Размещенные в Беларуси зенитные ракетные системы С-400 позволяют поражать цели в глубине территории НАТО, сообщает Military Watch Magazine.

С момента принятия на вооружение в 2007 году комплекс С-400 постоянно модернизировался, и важной вехой в его усовершенствовании стала интеграция зенитной ракеты большой дальности 40Н6, отмечает издание. Она способна поражать цели на расстоянии до 400 километров, используя целеуказание с либо с передовых наземных РЛС, либо с бортовых РЛС самолетов самолетах воздушного предупреждения и управления А-50У.

"Ракета успешно прошла боевые испытания против украинских и пакистанских целей и позволяет Беларуси поражать цели в глубине территории НАТО, в том числе в воздушном пространстве стран Балтии и в глубине территории Польши", - пишет MWM.

Ранее сообщалось, что российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" в процессе модернизации получила новые возможности и характеристики, несвойственные большинству систем ПВО.