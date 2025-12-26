Украина проигрывает конфликт, но имеет достаточно сил для того, чтобы наносить контрудары на отдельных направлениях — ВСУ еще способны создавать и реализовывать преимущество, собирая резервы и лучшие части. Как сообщает «Царьград», подобная ситуация развернулась в Купянске — военкоры докладывают о продвижении противника в городе.

Проблема «ложных докладов»

Военный обозреватель Юрий Подоляка заявил, что ВСУ нанесли удар в восточной части Купянска и сумели занять территорию молочноконсервного комбината — это сделало обстановку для ВС РФ на правом берегу Оскола безнадежной.

«Это был последний район, через который можно было еще хоть как-то осуществлять логистику частей на западном берегу реки. После утраты молококонсервного комбината это стало невозможно», — заявил Подоляка.

По его словам, это привело к тому, что российские подразделения оставили значительную часть города на правом берегу Оскола. Он сомневается, что удастся удержать и оставшуюся часть.

«И самое неприятное в этой ситуации — то, что и оставшуюся восточную часть города (Заосколье) мы тоже можем потерять», — заявил Подоляка.

Схожую оценку ситуации дают и другие мониторинговые ресурсы. В частности, о потере большей части Купянска свидетельствуют данные аналитического центра «Рыбарь». Ресурс Михаила Звинчука заявил, что проблемы возникли «не столько из-за наступления ВСУ, сколько из-за ложных докладов».

«Повторяется ситуация годичной давности на северском направлении, только в значительно больших масштабах», — заявил центр.

Источник «Царьграда» сообщает, что в Купянске на другую сторону ВС РФ снова заходили по «трубе», однако противник, вероятно, «прочитал» этот маневр и сбросил с тяжелых БПЛА около 3 тонн взрывчатке. В результате основной и сравнительно безопасный маршрут переброски личного состава был ликвидирован.

Остальная территория открытая. ВС РФ, по словам источника, на подобный поворот не рассчитывали, из-за чего отправлять людей на помощь тем, кто закрепился в отдельных «очагах», невозможно.

«В самом Купянске обстановка, мягко говоря, хуже критической, и на восточном берегу тоже. Оборона ВС РФ носит очаговый характер и не схлопнулась окончательно только из-за работы дроноводов на износ», — отмечает «Рыбарь».

Данные подтверждает и канал «Архангел спецназа». Отмечается, что ВС РФ в самом Купянске «нет» — военные находятся на окраинах. Идут контрнаступательные действия севернее Купянска в направлении реки Оскол.

Противник перебросил резервы

О том, что ситуация в Купянске развивается в неблагоприятном ключе, известно уже несколько недель. В начале декабря противник перебросил под город крупные подкрепления в составе двух бригад из Сумской области, двух из Черниговской и ряда отдельных подразделений из Полтавы и запорожского направления.

Для украинского руководства сражение за Купянск имеет большее значение, чем пиар-акция. Город является критически важным для будущего освобождения Харьковской области. Возвращая его назад, ВСУ сводят успехи ВС РФ на этом направлении к минимуму, вынуждая российскую армию наступать через огромный мегаполис или идти по удобным для обороны лесам региона.

Телеканал напоминает, что 20 ноября во время посещения президентом России Владимиром Путиным командного центра группировки «Запад» ему было доложено о завершении освобождения Купянска. Докладчиками выступили начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев. Путин переспросил у них: «То есть все, закончили целиком?»

«Так точно, город под нашим контролем, уничтожаются мелкие разрозненные группы противника», — заявил Кузовлев.

Не исключено, что доклад говорил об оперативной обстановке «в моменте», которая меняется постоянно. При этом «Рыбарь» отмечает, что «систематическое преувеличение успехов и передача неверной информации наверх уже привели к озвучиванию ложной информации на уровне, выше которого некуда».

«Из-за неверных докладов о ситуации наверх резервы, которые "не понадобились" для взятия и зачистки Купянска, были переброшены на другие участки», — заявил канал.

Ситуация тяжелая, но не окончательная

При этом следует понимать, что для противника захват Купянска тоже не является легкой задачей. По его штурмовикам постоянно работают наши дроноводы, выявленные позиции накрываются ударами авиации и артиллерии.

Геннадий Алехин не исключает, что ситуация может ухудшиться: после потери Красноармейска и Северска, которые Генштаб ВСУ официально признал, главком ВСУ Александр Сырский сосредоточил там основные резервы.

«Кстати, еще не все они брошены в бой. К примеру, за минувшие двое суток с Липцевского участка на Купянск Драпатый перебросил дополнительные силы оставшиеся, и подразделения ВСУ с Северска также переброшены под Купянск», — предупредил Алехин.

Военный эксперт полковник ЛНР Виталий Киселев полагает, что успехи противника на этом направлении носят временный характер. Он уверен, что им необходимо продержаться до тех пор, пока для ВСУ не подготовят запасные линии обороны на других рубежах.

Из относительных плюсов ситуации можно назвать то, что потеря города не сопровождается крупными потерями ВС РФ, поскольку в нем отсутствовали большие силы. Кроме того, российские бойцы продолжают удерживать район высотной застройки на левом берегу Оскола.

Телеканал считает, что с возникшей проблемой мог бы справиться «решительный и умный генерал» вроде Андрея Мордвичева, однако он в мае стал главкомом Сухопутных сил. Поэтому назначение его на должность главкома группировки выглядит как крайне маловероятное понижение в должности заслуженного генерала.