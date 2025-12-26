Подразделения ВС РФ остановили контрнаступление ВСУ в Сумской области и широким фронтом двигаются вперед.

© Российская Газета

Группировка "Север" восстановила контроль над Константиновкой, российские войска подошли к севера и востока к Кондратовке, начался штурм села.

Также наши части находятся на северной окраине Андреевки и давят на село с востока, из Алексеевки.

ВСУ не удалось закрепиться в Алексеевке, они вынуждены были отступить, признали украинские ресурсы. На данный момент армия России контролирует село и атакует южнее.

Общая площадь продвижения составила 15,5 квадратного километра, сообщили "Военкоры Русской весны".