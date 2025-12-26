Истребители Су-35С внесли существенный вклад в проведение СВО, сообщает Military Watch Magazine.

Накануне ВКС России получили последнюю в 2025 году партию этих самолетов, что и стало поводом для статьи. Издание отмечает, что Россия наращивает производство Су-35С, что отражает как растущий спрос со стороны Воздушно-космических сил, так и значительный рост экспорта.

"Хотя Су-35 играл гораздо менее важную роль в военных действиях России против Украины и ее стратегических партнеров, чем другие типы боевых самолетов, в частности ударный истребитель Су-34М и несколько модификаций МиГ-31, вклад этого самолета все же был значительным", - пишет издание.

MWM указывает, что российские Су-35С вынудили поставленные ВВС Украины истребители F-16 и Mirage 2000 действовать исключительно на малых высотах и далеко за линией фронта, тем самым серьезно ограничив их возможности по поражению целей и поддержке сухопутных войск.

"Украинские источники постоянно предупреждают, что новые истребители F-16 и Mirage 2000, поставляемые Западом, совершенно неспособны сравниться с возможностями Су-35, и эта ситуация, как ожидается, сохранится в обозримом будущем, несмотря на запланированные закупки", - сообщает Military Watch.

Ожидается, что возможности Су-35 будут и дальше совершенствоваться за счет интеграции все более широкого спектра вооружений и систем, разработанных для истребителя пятого поколения Су-57, подводит итог издание.