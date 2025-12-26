Новости СВО сегодня: операции у Гуляйполя и заградотряды ВСУ

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях в районе Гуляйполя. При этом появилась информация о формировании отрядов, не позволяющих украинским военным покинуть Андреевку. «Рамблер» собрал главные новости из зоны спецоперации к утру пятницы, 26 декабря.

Сорвана попытка ВСУ перебросить резервы к Гуляйполю

Беспилотниками группировки войск «Восток» уничтожены несколько боевых машин «Козак» и автомобильная техника, которая была использована Вооруженными силами Украины для перевозки резервов, продовольствия и боеприпасов к Гуляйполю. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

По словам начальника расчета операторов ударных БПЛА с позывным «Долган», обстановка в районе города «непростая».

«Противник огрызается, но продвигаемся вперед. Обеспечение хорошее – используем дроны разных типов, у каждого свои особенности, и это позволяет выполнять задачи. Есть аппараты с тепловизионными камерами – работаем ночью и в любую погоду», - заверил он.

Уничтожены опорные пункты ВСУ

Решают боевые задачи в районе Гуляйполя и артиллеристы. В частности, расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Акация» уничтожили пункты управления БПЛА Вооруженных сил Украины, отмечает российское военное ведомство.

Координаты целей были переданы операторами воздушной разведки.

«Артиллеристы нанесли серию точных ударов по противнику, уничтожив расчеты и оборудование, чем обеспечили беспрепятственное продвижение штурмовых подразделений группировки «Восток»», - говорится в сообщении.

Удар вертолета Ми-28нм

В свою очередь экипаж вертолета Ми-28нм нанес удар авиационными ракетами по заранее переданным координатам и уничтожил опорный пункт и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

По информации разведки, все цели были уничтожены.

«После применения авиационных средств поражения, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета», - отметили в министерстве.

«Куб» атаковал пункт временной дислокации ВСУ

А расчет барражирующего боеприпаса «Куб» уничтожил пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Удар по пункту временной дислокации с группой пехоты противника был нанесен военнослужащими 164-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».

«Высокоточный «Куб» может барражировать в воздухе, обнаруживая цель, а затем атаковать ее вертикальным пикированием. Это позволяет уничтожать технику, пехоту ВСУ и различные артиллерийские орудия», - напомнили в пресс-службе.

«Мста-Б» нанесли удар по ВСУ

В рамках создания зоны безопасности вдоль границы на Сумском направлении расчеты буксируемых гаубиц «Мста-Б» 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» уничтожили пункт управления беспилотниками и пункт временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, успешное выполнение задания «значительно облегчило продвижение мотострелковых подразделений». Благодаря гаубицам оказывается постоянное давление на противника и ограничивается его маневренность.

Освобождение Новомарково

Российским войскам удалось взять под контроль село Новомарково, а также прорвать оборону противника и продвинуться вдоль трассы М-03. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Штурмовые подразделения прорвали оборону противника и продвинулись вдоль трассы М-03 к Приволью и северо-западной окраине Миньковки. Бои в южной части Миньковки. Новомарково южнее - под контролем наших войск», - написал он.

Создание ВСУ заградотрядов в Андреевке

В Андреевки в Сумской области началось формирование отрядов, чтобы не допустить бегства военнослужащих 158-й отдельной механизированной бригады и специальных рот «Шквал». Об этом сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

По данным источников канала, отряды формируются «из наиболее мотивированных и идейных бойцов 225-го отдельного штурмового полка».