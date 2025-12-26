Умер экс-замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко

Бывший заместитель главы Минобороны России генерал-полковник Юрий Садовенко скончался в Москве в возрасте 56 лет из-за болезни сердца, сообщает ТАСС со ссылкой на его окружение.

«Юрий Садовенко скончался 25 декабря из-за болезни сердца», — сказал собеседник агентства.

С 1994 по 2002 год Садовенко служил в МЧС России. С 2002 по 2007 год был помощником занимавшего тогда пост министра МЧС России Сергея Шойгу.

В 2012 году Садовенко занимал пост руководителя администрации губернатора Московской области, а с 2013 по 2024 год был заместителем министра обороны — руководителем аппарата.

8 марта на 72-м году жизни умер президент международной ассоциации ветеранов группы «Альфа» Александр Мирошниченко.