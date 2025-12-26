В последние дни ВС РФ активизировали наступление в Сумской области — штурмовики продвигаются у Андреевки, а также на десяти других участках в Сумском и Краснопольском районах. Как сообщает aif.ru, военный эксперт Андрей Марочко рассказал о ситуации на сумском направлении.

По словам Марочко, с осени противник пытался активно наступать на сумском направлении, жестокие бои шли в районе Алексеевки. Однако в один момент командование ВСУ решило перебросить часть сил на другие направления. Это стало ошибкой, которая позволила ВС РФ продвинуться.

«Некоторые подразделения были переброшены под Купянск, тем самым украинское командование ослабило свою оборонительную линию в Сумской области, и линия боевого соприкосновения стала меняться. Буквально на предыдущей неделе этот участок фронта ожил, и наши военные начали вновь формировать буферную зону», — заявил эксперт.

По его словам, российские подразделения стали продвигаться на юг, со стороны Алексеевки и Юнаковки в сторону города Сумы. По словам Марочко, у них уже «есть успехи». При этом к Сумам ВС РФ продвигаются не только с севера.

«У нас открыт совершенно новый участок фронта на сумском направлении. Наши военнослужащие начали продвигаться в сторону Сум с восточной части данного населенного пункта. От линии боевого соприкосновения, контролируемой Вооруженными силами РФ, до областного центра Сумы расстояние составляет около 20 км», — рассказал военный эксперт.

Марочко заключил, что ударные дроны и артиллерия ВС РФ обладают техническими возможностями для поражения объектов в Сумах уже сейчас. Он уверен, что с учетом обстановки у российских подразделений есть большая вероятность успеха на направлении до конца года.