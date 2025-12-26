ВСУ стягивают силы к трем ключевым городам Донбасса - Краматорску, Дружковке и Славянску, заявил в интервью ТАСС советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

По его информации, сейчас перед вооруженными силами Украины стоит задача удержать эти три крупных хаба.

Кимаковский указал на то, что в данный момент туда стягиваются боеспособные соединения и подготовленные группы спецподразделений. Кроме того, украинские войска перебрасывают в эти районы группы иностранных наемников, в том числе из Колумбии, поделился подробностями советник главы ДНР.

Кимаковский указал на то, что вооруженные силы Украины оборудуют на этих участках укрепления, готовя тем самым оборонительную линию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что освобожденный ВС РФ Северск в Донецкой народной республике открывает возможность дальнейшего продвижения к Славянску, являющимся одним из ключевых укрепрайонов в этой части агломерации.