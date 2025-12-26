Украина стала чаще бить по России оружием НАТО

Украинские войска стали чаще использовать натовское оружие при ударах по территории России. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Он отметил, что за последнее время увеличилось число применения противником британски ракет Storm Shadow и американских ракет ATACMS, немецких противотанковых мин AT2 и 155-мм артиллерийских боеприпасов.

В США забили тревогу из-за риска войны России и НАТО

Как полагает эксперт, это может быть связано с ростом поставок боеприпасов Киеву со стороны стран НАТО, а также с «накоплением определенных запасов для ведения активных боевых действий».