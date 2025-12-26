Власти Нигерии подтвердили авиаудары США по террористам на северо-западе страны.

© Lenta.ru

«МИД Нигерии подтверждает, что власти страны продолжают сотрудничество в области безопасности с международными партнёрами, включая США, для противодействия угрозе терроризма», — говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства Нигерии.

Отмечается, что в рамках сотрудничества были нанесены точечные авиаудары по террористическим целям на северо-западе Нигерии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска нанесли удар по террористам ИГИЛ* на северо-западе Нигерии.

Глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал новые действия Вашингтона после удара США по Нигерии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.