ВСУ проверяют информацию о захвате командного пункта в Гуляйполе

Вооружённые силы Украины начали служебное расследование в связи с информацией о захвате российскими войсками командного пункта в Гуляйполе Запорожской области. Представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин заявил изданию «Общественное. Новости», что компетентные органы проводят детальную проверку.

В случае подтверждения факта потери контроля над объектом будет возбуждено уголовное дело, а действиям каждого причастного должностного лица будет дана правовая оценка.

Ранее в Telegram-каналах появилась видеозапись, на которой запечатлён предположительно оставленный украинский командный пункт с ноутбуками, телефонами и картами на месте. По данным издания, расследование начато после того, как батальон 106-й бригады территориальной обороны ВСУ покинул позицию, оставив личные вещи, потенциально содержащие важную информацию.

Ранее сообщалось, что бригада ВСУ сбежала с позиций в зоне СВО.