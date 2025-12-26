Сальдо: ВСУ пытаются форсировать Днепр в Херсонской области

Ura.Ru

Украинские военные предпринимают попытки переброски диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на левый берег Днепра в Херсонской области, однако в большинстве случаев лодки с боевиками уничтожаются еще на подходе к российским позициям. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

© ТАСС
«Ситуация остается напряженной, но полностью контролируемой нашими военными. Линия обороны надежно укреплена. Попытки перебросить украинские ДРГ на левый берег время от времени бывают, но в подавляющем большинстве случаев лодки с боевиками уничтожаются еще на воде», — сказал Сальдо в беседе с РИА Новости.

По словам губернатора, линия обороны российских сил на херсонском направлении дополнительно усилена и контролируется в круглосуточном режиме. Российские подразделения используют комплекс средств разведки и огневого поражения, включая беспилотную авиацию и артиллерию, чтобы отслеживать движение маломерных судов по реке. Маршруты возможной высадки ДРГ заранее просчитаны, на ключевых участках развернуты дополнительные наблюдательные посты.