Сальдо: ВСУ пытаются форсировать Днепр в Херсонской области

Украинские военные предпринимают попытки переброски диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на левый берег Днепра в Херсонской области, однако в большинстве случаев лодки с боевиками уничтожаются еще на подходе к российским позициям. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Ситуация остается напряженной, но полностью контролируемой нашими военными. Линия обороны надежно укреплена. Попытки перебросить украинские ДРГ на левый берег время от времени бывают, но в подавляющем большинстве случаев лодки с боевиками уничтожаются еще на воде», — сказал Сальдо в беседе с РИА Новости.

По словам губернатора, линия обороны российских сил на херсонском направлении дополнительно усилена и контролируется в круглосуточном режиме. Российские подразделения используют комплекс средств разведки и огневого поражения, включая беспилотную авиацию и артиллерию, чтобы отслеживать движение маломерных судов по реке. Маршруты возможной высадки ДРГ заранее просчитаны, на ключевых участках развернуты дополнительные наблюдательные посты.