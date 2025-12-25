Глава комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп заявил, что Бундесвер (Вооруженные силы Германии — прим. «Ленты.ру») обладает возможностями, которые можно было бы использовать для обеспечения мира на Украине. Он высказался об этом в интервью немецкой газете Die Welt.

© Global look

Он указал, что Европе, а следовательно, и ФРГ, требуется значительное наращивание потенциала, чтобы в будущем соответствовать требованиям Североатлантического альянса.

«Тем не менее Бундесвер уже сейчас располагает возможностями, которые мы могли бы использовать и для поддержания мира на Украине», — отметил Ревекамп.

Среди способов, с помощью которых ВС Германии могли бы обеспечивать мир на Украине, он назвал патрулирование воздушного пространства, обучение или материально-техническая поддержка.

Ранее американский журнал Politico опубликовал собственное социологическое исследование, согласно которому большинство граждан Германии выступают за уменьшение финансовой помощи Украине.