Названо количество сбитых над РФ БПЛА за три часа

Средства противовоздушной обороны сбили над регионами РФ с 15:00 мск до 18:00 мск 111 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе 8 - над Московским регионом. Об этом сообщили в Минобороны России.

"27 декабря с 15:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: - 73 над территорией Брянской области, 20 - над территорией Калужской области, 8 БПЛА уничтожены над Московским регионом, 5 - над территорией Тульской области, 3 - над территорией Орловской области и 2 - над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении.

Российский удар возмездия вызвал шок в НАТО