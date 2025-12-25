В США заявили о переброске еще пяти самолетов в район Карибского моря

США перебросили в Пуэрто-Рико еще пять самолетов, которые можно задействовать при проведении спецопераций. Об этом сообщил американский журнал Newsweek со ссылкой на данные спутниковых снимков.

© Газета.Ru

«Эти самолеты действуют из аэропорта Рафаэль Эрнандес в городе Агуадилья и с базы ВМС «Рузвельт-Роудс» в городе Сейба — двух ключевых баз для поддержки операций США в Карибском море», — говорится в материале.

По данным издания, в район Карибского моря перебросили военно-транспортные самолеты MC-130J Commando II. Эти воздушные судна используются для скрытных операций при плохой видимости, следует из материала.

17 декабря президент США Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми». Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что страна «никогда больше не станет колонией ни одной империи».