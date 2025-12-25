В бундестаге назвали неизбежным возвращение ФРГ к воинской обязанности

Германии рано или поздно придётся вернуться к воинской обязанности. Уверенность в этом выразил глава комитета по обороне бундестага Томас Ревекамп.

© Global look

В беседе с телеканалом Welt он отметил, что с законом о реформе военной службы в Германии был создан инструмент для увеличения личного состава.

В то же время, по словам Ревекампа, власти ФРГ сомневаются, что одной лишь более привлекательной добровольной службы будет достаточно.

«Лично я считаю, что ещё в этом законодательном периоде нам придётся вернуться к воинской обязанности», — подчеркнул он.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц допустил обсуждение возвращения воинской обязанности в ФРГ.