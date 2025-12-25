"Почта России" приостановила наземную доставку в страны Прибалтики

"Почта России" временно остановила наземную доставку отправлений в Латвию, Литву, Эстонию, а также в Словению и Хорватию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Там уточнили, что авиадоставка в эти страны продолжается. В пресс-службе сообщили журналистам, что сроки возобновления наземной доставки в пять стран ЕС пока неизвестны. По их данным, зарубежный партнер-перевозчик уведомил российскую госкомпанию о том, что сможет осуществлять доставку в эти государства только авиационным путем. "Клиенты по-прежнему могут отправлять в эти страны посылки, сроки доставки не увеличатся", - заверили в "Почте России". По данным ТАСС, компания также возобновила прием международных отправлений в ряд стран Африки - в Республику Конго, Сомали и Чад. 11 декабря работа отделений "Почты России" по всей стране оказалась частично парализована. По данным Telegram-канала Mash, в некоторых отделениях наблюдались огромные очереди. Посетители не могли ни отправить, ни получить посылки и письма.