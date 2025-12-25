НАТО подняло авиацию из-за полета российских бомбардировщиков

Боевые самолеты НАТО были подняты по тревоге после того, как российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает британское издание Mirrior.

По информации журналистов, самолеты были подняты альянсом для наблюдения. В НАТО восприняли полет, как демонстрацию Россией возможности давление на Запад.

Утром 25 декабря Минобороны России сообщило, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.

По данным ведомства, полет был плановым, его продолжительность составила семь часов. Экипажи истребителей Су-33 Военно-морского флота обеспечивали сопровождение.

9 декабря иностранные истребители также сопровождали на отдельных этапах маршрута совместного полета стратегические ракетоносцы России и КНР.

Военно-воздушные силы России сообщили, что авиагруппа, состоящая из стратегических ракетносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК, провела воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной части Тихого океана. Это мероприятие было выполнено в соответствии с планом военного сотрудничества на 2025 год и не является направленным против каких-либо третьих стран.