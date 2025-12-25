Авианосец США "Джеральд Р. Форд" опаздывает на ТО из-за блокады Венесуэлы

Рождественские и Новый год на Карибском море - мечта для многих американцев. Однако вряд ли с этим согласятся члены 4,5-тысячного экипажа авианосца "Джеральд Р. Форд", которые рассчитывали встретить праздники с семьями. Но и для самого корабля задержки в плановом обслуживании и ремонте могут привести к различного рода техническим проблемам.

© ZUMA/ТАСС

В среду закончился срок шестимесячной командировки авианосца, после которого этот огромный корабль должен пройти плановое техническое обслуживание и переоснащение, сообщает газета The New York Times. Для экипажа "Джеральда Р. Форда" это означало отпуск и возможность навестить родных. Однако участие в нефтяной блокаде Венесуэлы скорректировало эти планы.

Ни в Пентагоне, ни в штаб-квартире американского ВМФ не сообщают, когда завершатся сроки развертывания "Джеральда Р. Форда" в Карибском море. Нет информации и о возможной подготовки другого авианосца ему на замену.

Как подчеркивает издание, сохранение этого морского аэродрома в Карибском бассейне может привести к чрезмерному износу оборудования и инфраструктуры, а также к увеличению последующих расходов на его ремонт.

"Они много летают. И вот, спустя шесть месяцев, начинают происходить всякие вещи", - прокомментировал ситуацию вокруг авианосца американский сенатор Марк Келли, бывший военно-морской летчик.

Одной из проблем, которые возникают у американских авианосцев после столь длительного пребывания в открытом море, является отслаивание от палубы нескользящего асфальтового покрытия, которое не дает палубной авиации скатываться в воду. Для ремонта этого покрытия не обязательно заходить в порт, но в любом случае он потребует перерыва в полетах. Также могут начать ломаться лифты, которые поднимают самолеты из внутренних ангаров на палубу.

Однако проблема не только в этом. Когда поход переходит полугодовую отметку, все чаще начинают происходить и несчастные случаи с участием членов экипажа.

"Несчастные случаи не только с пилотами, которые разбивают самолеты, но и несчастные случаи на палубе", - поделился своим опытом Келли, который принимал участие в американской операции "Буря в пустыни" против Ирака в 1991 году.

Он отметил, что члены экипажа становятся более беспечными и в нарушение всех инструкций начинают ходить слишком близко от сопл реактивных двигателей и воздушных винтов самолетов.

По данным NYT, в начале 2026 года "Джеральд Р. Форд" должен прибыть на ремонтные верфи города Ньюпорт-Ньюс в штате Виргиния, где запланирована модификация одной из его систем, ответственных за посадку самолетов на палубу авианосца. Причем эти планы были сверстаны восемь лет назад, а сами работы займут от четырех до шести месяцев. Их перенос может не только увеличить стоимость работ, но и сместит сроки ремонта других кораблей американского ВМФ.