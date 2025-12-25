Российские военные взяли Димитров (украинское название Мирноград) в плотное кольцо, однако в Киеве не планируют отдавать приказ о выводе войск, рассчитывая держать город до конца. Об этом со ссылкой на данные украинского издания «Останнiй бастiон» пишет ИноСМИ.

По информации издания, секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки официально подтвердил окружение Димитрова, но отметил, что подразделения Вооруженных сил Украины «могут маневрировать».

«Сколько военных в Димитрове (Мирнограде) — тайна, завернутая в государственную ответственность. Не сообщают. Потому что цифры мешают маневру», — говорится в статье.

При этом украинские журналисты констатировали, что в Киеве отказываются признавать как потерю Красноармейска, так и окружение его «города-спутника».

«Отдельно сообщают: города будут держать любой ценой. И здесь важно уточнить — любой, но не их. Приказа на вывод военных не будет. Потому что жизнь солдата до сих пор не приоритет», — отмечает издание.

Первого декабря начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии Красноармейска. Министр обороны России Андрей Белоусов отмечал, что Красноармейск был символом сопротивления и ВСУ, и «западных кураторов». Он подчеркивал, что переход города под российский контроль создал условия для дальнейшего продвижения войск.