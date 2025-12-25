ВС РФ взяли в «плотный котел» Димитров: Киев отказывается признавать потери

Алиса Селезнёва

Российские военные взяли Димитров (украинское название Мирноград) в плотное кольцо, однако в Киеве не планируют отдавать приказ о выводе войск, рассчитывая держать город до конца. Об этом со ссылкой на данные украинского издания «Останнiй бастiон» пишет ИноСМИ.

© РИА Новости

По информации издания, секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки официально подтвердил окружение Димитрова, но отметил, что подразделения Вооруженных сил Украины «могут маневрировать».

«Сколько военных в Димитрове (Мирнограде) — тайна, завернутая в государственную ответственность. Не сообщают. Потому что цифры мешают маневру», — говорится в статье.

При этом украинские журналисты констатировали, что в Киеве отказываются признавать как потерю Красноармейска, так и окружение его «города-спутника».

«Отдельно сообщают: города будут держать любой ценой. И здесь важно уточнить — любой, но не их. Приказа на вывод военных не будет. Потому что жизнь солдата до сих пор не приоритет», — отмечает издание.

Первого декабря начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии Красноармейска. Министр обороны России Андрей Белоусов отмечал, что Красноармейск был символом сопротивления и ВСУ, и «западных кураторов». Он подчеркивал, что переход города под российский контроль создал условия для дальнейшего продвижения войск.