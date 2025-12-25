Как утверждает Дэн Саббаг, обозреватель по вопросам обороны и безопасности издания The Guardian, в распоряжении Украины почти не осталось эффективных военных планов.

По его оценке, Украина находится в ослабленном состоянии, но еще не потерпела поражение. На пороге 2026 года Киев располагает ограниченным набором действенных военных стратегий, даже несмотря на одобренный Евросоюзом кредит в размере 90 миллиардов евро. Эти средства позволят поддерживать текущий уровень обороны до конца 2027 года, однако не окажут решающего влияния на ситуацию на поле боя.

Саббаг отмечает, что нынешние масштабы мобилизации не позволяют ни России, ни Украине существенно изменить расстановку сил. При этом Россия, даже двигаясь вперед медленными темпами, потенциально способна занять всю территорию Донбасса, хотя это потребует года или более боевых действий.

Украина, в свою очередь, несет значительные потери при проведении наступательных операций. В качестве примера журналист приводит прошлогоднюю операцию украинской армии вблизи Курской области, которая, по его мнению, истощила резервы Украины.

В украинском обществе нарастает беспокойство по поводу стратегии активных контратак, проводившихся в последние два года, начиная с рейда в Курскую область в августе 2024 года и заканчивая боями за Покровск. Эти действия временно поднимали боевой дух, но в среднесрочной перспективе не принесли ощутимых результатов, кроме замедления продвижения российских войск. Критики утверждают, что так называемые «сырские полки», находящиеся в прямом подчинении главкома Александра Сырского, понесли такие тяжелые потери, что у ВСУ возникла нехватка резервов для реагирования на кризисные ситуации на фронте. После событий под Курском, как пишет Саббаг, Украина фактически потеряла эффект неожиданности на суше.

Наиболее значимые изменения, по его мнению, произойдут не на линии фронта, а в политической сфере, в первую очередь в Соединенных Штатах. Многое будет зависеть от того, как Дональд Трамп отреагирует на неудачу попыток добиться прекращения огня. Сохраняется вероятность того, что в случае отказа Киева от территориальных уступок Вашингтон может сократить обмен разведывательной информацией, хотя полное прекращение военной помощи Украине Саббаг считает маловероятным. В то же время он допускает, что прокремлевская позиция Трампа может ослабнуть из-за неудачных для республиканцев промежуточных выборов.

Наиболее вероятным сценарием для Украины журналист считает сохранение существующего позиционного тупика в надежде на перемену внешних обстоятельств.