Марочко заявил об открывшемся просторе для наступления на Славянск

Взятие Свято-Покровского открыло Армии России возможность наступления на Славянск. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Освободив Кирово, оно же Свято-Покровское, наши военнослужащие закрепили успех на юго-западе от Северска. Теперь открываются оперативные просторы для продвижения по направлению населенного пункта Славянск», — заявил Марочко.

По его словам, к западу от занятого населенного пункта у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет серьезных оборонительных сооружений вплоть до Рай-Александровки.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что российские войска взяли Северск под полный контроль. Он объяснил, что населенный пункт открывает путь к Славянску, главному укрепрайону ВСУ в Донбассе.