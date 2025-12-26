Украина с воздуха попыталась атаковать российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночное время попытались совершить беспилотную атаку на Ростовскую область. Подробности раскрыл губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили вражеские удары. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены и подавлены в четырех районах области — Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском.

Люди не пострадали, уточнил Слюсарь. Данные о последствиях на земле сейчас выясняются.

Ночью 26 декабря Telegram-канал Shot сообщал, что над Волгоградом прозвучало более 20 взрывов на фоне атаки украинских дронов. Очевидцы рассказали, что видели дроны на достаточно низкой к земле высоте.

До этого в Росавиации сообщили о введении временных ограничений в волгоградском аэропорту. Воздушная гавань прекратила прием и выпуск самолетов, чтобы обеспечить безопасность.