«Ответ за генерала Сарварова»: на Украине уничтожены высокопоставленные офицеры ГУР и СБУ
Согласно информации, поступающей из российских источников, 22 декабря в Константиновке Донецкой области в результате удара беспилотника по легковому автомобилю погибли двое высокопоставленных представителей украинских силовых ведомств.
Как утверждает близкий к силовым структурам Telegram-канал «Центр „РУБИКОН“», среди погибших находился подполковник — замруководителя одного из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также полковник Службы безопасности Украины, который временно исполнял обязанности начальника оперативного отдела в Донецкой и Луганской областях.
Авторы публикации заявляют, что нанесённый удар рассматривается как ответная акция за гибель российского генерал-майора Фанила Сарварова. При этом официальные украинские источники и открытые ресурсы на данный момент предпочитают отмалчиваться и не подтверждают, но и не опровергают эту информацию.