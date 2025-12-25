В России заявили о рекорде по выпуску боевых самолетов

Уходящий год стал рекордным по выпуску российских боевых самолетов. Авиастроительные предприятия уже работают над программой 2026 года, госкорпорация «Ростех».

«План производства истребителей Су-35С выполнен в полном объеме, наши авиастроители уже работают над программой следующего года», — говорится в сообщении.

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации «Ростеха» Вадим Бадеха рассказал, что объемы производства востребованной боевой техники последовательно наращивают.

Ранее в декабре издание The National Interest писало, что российские Су-30СМ и Су-35С — это единственные представители четвертого поколения с управляемым вектором тяги. Су-35С получил двигатели АЛ-41Ф-1С.

В ноябре гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что Су-35С вынудили украинские боевые самолеты F-16 и Mirage западного производства летать на малых высотах в зоне проведения спецоперации.