Основные силы России сосредоточены сейчас в Донбассе, а у Украины на Харьковском направлении, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Сейчас основное направление, конечно, Донбасс. Это районы Димитрова, Красноармейска. Харьковское направление — район Купянска-Узлового. И, разумеется, третье направление — это Запорожское, где у нас обнаружились большие успехи», — сказал Дандыкин.

Кроме того, большие силы сосредоточены на Сумском направлении для создания зоны безопасности. Говоря об Украине, он сообщил, что наибольшее скопление солдат в данный момент на Харьковском направлении.

Ранее газета The Washington Post написала о том, что президент Украины Владимир Зеленский в своем мирном плане из 20 пунктов показал, что готов вывести войска из Донбасса. Цель состоит в создании свободной экономической зоны, не контролируемой ни одной из военных структур, отмечается в материале.