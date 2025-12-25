Какие конфликты обострились в мире: атаки Израиля и столкновение на границе Афганистана

Сегодня стало известно о боях на границе Таджикистана и Афганистана, а также об атаке израильского беспилотника по машине на ливано-сирийской границе. Что происходит в мире, разбирался «Рамблер».

Вооруженное столкновение на границе Афганистана и Таджикистана

Вооруженное столкновение произошло на границе Таджикистана и Афганистана, в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области, погибли двое таджикских пограничников. Об этом со ссылкой на заявление Госкомитета национальной безопасности Таджикистана сообщило агентство Ховар.

В Госкомитете пояснили, что госграницу со стороны Афганистана пересекли «трое членов террористической организации». Они оказали вооруженное сопротивление. В ходе боя 24 декабря нарушители были уничтожены, погибли двое пограничников.

«За последний месяц это третий случай вооруженного вторжения, совершения террористических актов и пересечения государственной границы с территории Афганистана, в результате которого погибли гражданские лица и военнослужащие», - подчеркивается в заявлении.

Израиль атаковал машину на ливано-сирийской границе

Беспилотник израильских ВВС атаковал машину в районе Хош ас-Сейид Али на ливано-сирийской границе. Об этом со ссылкой на осведомленный ливанский источник пишет РИА Новости.

«Израильский беспилотник атаковал машину в Хош ас-Сейид Али в Хермеле на востоке Ливана в пограничной с Сирией районе. Вероятней всего, один человек погиб, возможно, в машине был кто-то, кроме водителя», - пояснил он.

При этом, по информации издания, сегодня утром на юге Ливана была совершена еще одна атака с использованием беспилотника. В армии Израиля уточнили, что целями являлись бойцы движения «Хезболлах».

Напомним, что в ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный при участии США. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отмечал ранее, что в рамках соглашения страна сохранит полную свободу военных действий.

Канцелярия ливанского президента Джозефа Ауна 19 декабря заявила, что третий раунд непрямых переговоров между Ливаном и Израилем запланирован на 7 января 2026 года.