Одного из участников вторжения ВСУ в Курскую область настигло возмездие — 7 декабря возле Гуляйполя ликвидировали Сергея Ярмоленко. Как сообщает aif.ru, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал, как ликвидируют «черный список» украинских боевиков.

Что известно о Ярмоленко?

6 августа 2024 года ВСУ вторглись в Курскую область, впоследствии заняв ряд населенных пунктов, в том числе Суджу. На оккупированной территории остались сотни мирных жителей, которым пришлось выживать под обстрелами — без еды, воды и лекарств. Некоторых из них украинские боевики взяли в плен.

В апреле 2025 года российские военные полностью зачистили Курскую область от противника, однако в Сети сохранились многочисленные фото и видео украинских военных на территории российского региона. Подобный кадр на фоне разграбленного магазина сделал и убитый Сергей Ярмоленко. Смелости у него хватило лишь на столкновение с местными жителями и воровство — с территории региона боевик сбежал.

Как выяснилось позднее, Ярмоленко также участвовал в боях в Мариуполе, а за время службы успел получить от Владимира Зеленского 44 награды. При жизни он получил ряд прозвищ, в том числе «мясник» и «курский палач».

Зачистка «черного списка»

Как отметил подполковник Иванников, в «черный список» попали все, кто совершал преступления при вторжении в Курскую область — они тщательно фиксировались военными следователями.

«Все преступники, кто так или иначе принимал участие в этом нападении, находятся под пристальным вниманием российской правоохранительной системы. Кроме того, многие боевики, попадая в российский плен, дают показания против своих подельников, которые тоже были в Курской области», — заявил он.

Иванников добавил, что большинство боевиков скрылись от наказания в Сумах и Харькове, однако возмездие их в любом случае настигнет.

«И денацификация этих регионов также необходима с целью привлечения этих боевиков к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством», — отметил Иванников.

Сама ликвидация Ярмоленко произошла на фоне продолжающегося наступления ВС РФ под Гуляйполем. Ранее стало известно, что формирования ВСУ вынудили покинуть позиции под городом.