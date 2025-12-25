Согласно ежедневной сводке Минобороны РФ, подразделения группировки «Юг» провели интенсивные и решительные боевые операции, в результате которых населённый пункт Свято-Покровское в Донецкой Народной Республике перешёл под контроль российских войск.

Свято-Покровское — это небольшое село в Бахмутском районе бывшей Донецкой области, довоенное население которого составляло около 500 жителей. Посёлок расположен вдоль трассы Т0513 всего в трёх километрах к югу от окраин Северска.

Группировка «Юг» продолжает укреплять свои позиции, расширяя зону влияния и проводя зачистку территории, освобождая населённые пункты, где противник ещё не успел эвакуироваться.

Военный обозреватель Александр Коц подчёркивает, что взятие Свято-Покровского под контроль создаёт стратегические предпосылки для наступления на Славянск с восточного направления вдоль реки Сухая. В этой части фронта ближайшими населёнными пунктами, остающимися под контролем ВСУ, являются Резниковка и Каленики.