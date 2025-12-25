В России заявили об «ударах возмездия» в ответ на атаки ВСУ по конвою гумпомощи

Украинские военные поплатятся за обстрел конвоя гуманитарной помощи из Дагестана. Как сообщает News.ru, об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он отметил, что необходимо выяснить, откуда ВСУ знали о гуманитарном грузе. Кроме того, сами подобные конвои нужно охранять — и на дальних, и на ближних подступах.

«А самое основное — это удары возмездия. То есть, опять же, откуда был нанесен удар БПЛА, кто его спланировал и реализовал — все эти люди должны быть уничтожены в любом месте, где они будут найдены, невзирая на место пребывания. Раз нанесли удары по мирным, значит их встреча с Создателем близка, они сами предрешили свою судьбу», — высказался Колесник.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что гуманитарная колонна, направлявшаяся в приграничные районы, оказались под обстрелом. Погибли три человека, в том числе замглавы Шамильского района Дагестана Магомеднаби Гаджиев.