Пленный рассказал о странных приказах командиров ВСУ

Пленный украинский солдат Сергей Луцюк рассказал, что ему пришлось более полутора месяцев лежать в окопе под Димитровом в ДНР и слушать, не проезжает ли кто-то по расположенному рядом мосту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По словам пленного, его привезли в Димитров, дали рацию, приказали окопаться в 30 метрах от разрушенного моста. Такую же задачу дали его напарнику, который находился в соседнем окопе. Каждый из них слушал дорогу по 12 часов, после чего передавал задачу и отдыхал. Данные об услышанных машинах и голосах нужно было передавать командованию.

Покидать окопы можно было только для того, чтобы забрать продукты с дронов. У Луцюка с напарником было стрелковое оружие и гранаты, но пользоваться ими разрешалось, только если кто-то подходил ближе 10 метров. На таком же расстоянии работал тепловизор, который им выдали для ночного наблюдения.

Решение сдаться военный принял во время одного из обстрелов: Луцюк насчитал более 30 разрывов снарядов и был уверен, что он погибнет. После этого украинец решил «идти домой к родственникам». В результате его заметили бойцы российской группировки «Центр» и взяли в плен.

«Отношение было хорошее, давали воды, накормили, обогрели, медики дали лекарство. Человеческое отношение. Ребята, не бойтесь сдаваться Вооруженным Силам России! Они относятся нормально!», — заявил он.

Ранее СК заявил, что украинский военный захватил в плен в ДНР российского бойца, а после расстрелял его. Спустя несколько дней украинец сам попал в российский плен. Он признал свою вину в убийстве солдата ВС РФ.