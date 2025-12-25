КНДР показала свою первую атомную подводную лодку

Северная Корея показала свою первую атомную подводную лодку. По размеру она равна некоторым ударным подлодкам ВМС Соединенных Штатов. Об этом сообщает CNN.

© Вечерняя Москва

Подлодки такого типа могут оставаться под водой в течение длительного времени, если на них достаточно провизии для экипажа. При этом атомные подводные лодки, как правило, быстрее, чем обычные подводные лодки, и во многих случаях работают намного тише.

— В настоящее время только США, Россия, Китай, Франция, Великобритания и Индия обладают этой технологией (...) водоизмещение судна составляло 8 700 тонн, что делает его равным большинству атомных подводных лодок класса Virginia в американском флоте, — говорится в материале.

В ноябре лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что национальным Военно-воздушным силам будет поручена новая важная задача с передовыми боевыми средствами. По его словам, это позволит эффективнее обеспечивать безопасность страны.

Ким Чен Ын охарактеризовал дружбу между Пхеньяном и Москвой как «общее дорогое наследие». Он добавил, что связь между двумя странами «приобрела вечную жизненную силу» и достигла своего пика на сегодняшний день.