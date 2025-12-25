КНДР показала свою первую атомную подводную лодку
Северная Корея показала свою первую атомную подводную лодку. По размеру она равна некоторым ударным подлодкам ВМС Соединенных Штатов. Об этом сообщает CNN.
Подлодки такого типа могут оставаться под водой в течение длительного времени, если на них достаточно провизии для экипажа. При этом атомные подводные лодки, как правило, быстрее, чем обычные подводные лодки, и во многих случаях работают намного тише.
В ноябре лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что национальным Военно-воздушным силам будет поручена новая важная задача с передовыми боевыми средствами. По его словам, это позволит эффективнее обеспечивать безопасность страны.
Ким Чен Ын охарактеризовал дружбу между Пхеньяном и Москвой как «общее дорогое наследие». Он добавил, что связь между двумя странами «приобрела вечную жизненную силу» и достигла своего пика на сегодняшний день.