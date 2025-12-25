Одесса погрузилась во тьму

В Киевском районе Одессы, расположенном на юге Украины, возможны перерывы в подаче воды из-за внепланового отключения электричества в области. Информацию опубликовало городское предприятие "Инфоксводоканал".

Как сообщается в Telegram-канале компании, водоснабжение нормализуется после восстановления электропитания. Ранее утром администрация Одессы проинформировала о частичном обесточивании города вследствие аварийной ситуации на энергетическом оборудовании украинской энергокомпании.

Кроме того, в другом украинском городе с ночи наблюдаются проблемы с водоснабжением и теплоснабжением. По сведениям местных СМИ, в восточном Харькове повреждена теплоэлектроцентраль, что привело к прекращению подачи отопления и горячей воды в ряде районов до пятницы.