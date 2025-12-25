Из-за ссоры подразделения «Ахмат» со спортсменом и общественником Максимом Дивничем после скандала в луганском бассейне были понесены колоссальные репутационные потери, и понес их не Дивнич.

Об этом объявил российский военный корреспондент Дмитрий Стешин в Telegram.

Что случилось в бассейне в ЛНР

В одном из публичных бассейнов Луганска пьяный боец из Чечни Алихан Берсаев приставал к женщинам, а после требований прекратить хулиганские действия попытался устроить драку, оскорбил пожилого человека и всех жителей Луганска, а также угрожал окружающим «Ахматом». Из-за последнего факта спортсмен Дивнич потребовал реакции от командира подразделения Апти Алаудинова. Тот заявил, что выходец из Чечни не имеет отношения к «Ахмату» и уже отправлен на передовую. После этого Дивнич и Алаудинов опубликовали множество постов с критикой друг друга. Среди прочего, Алаудинов выложил запись с выпадом против «неправильных русских».

По словам Стешина, в скандале с участием «Ахмата» репутация Дивнича была сохранена — он назвал спортсмена «ровным парнем». В то же время, как отметил военкор, человек, который пытался выступать в роли арбитра в отношениях между русскими и чеченцами, не должен был «выгораживать своих».

«Тем более, если свои не правы. А надо судить, как судил Соломон и остался в людской памяти на века. Но здесь не тот случай», — заявил военблогер, не уточнив, кого именно он имеет в виду.

Глава «Ахмата» записал обращение к Вассерману со словами «спрашивалка не выросла»

Как сообщалось ранее, бойцы «Ахмата» записали видеообращение к силовикам, в котором призвали привлечь бойца ММА Максима Дивнича к ответственности. В его словах они увидели разжигание межконфессиональной и межнациональной розни. Командир «Ахмата» Апти Алаудинов критиковал Дивнича и многократно называл его «диванычем».