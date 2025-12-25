Уничтожение немецкого танка Leopard в зоне специальной военной операции (СВО) попало на видео. Кадры опубликовал центр перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» в своем Telegram-канале.

Leopard немецкого производства был уничтожен дроном в районе населенного пункта Николайполье. Танк был поражен на ходу и остановился после второго попадания. Затем он был добит.

Ранее депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХСС) Родерих Кизеветтер призвал передать Украине немецкие дальнобойные ракеты Taurus.