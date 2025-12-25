Над Крымом сбили три дрона

Над территорией Республики Крым три беспилотника сбиты утром 25 декабря, сообщил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым-24".

"На подлете в Гвардейское три дрона были сбиты. Один [сбили] "Панцирем", один сбили стрелковым оружием Минобороны, а один дрон сбило подразделение "БАРС-Крым", - сказал он.

Глава республики добавил, что в Крыму есть все меры защиты, чтобы предотвратить любую сухопутную операцию. По его словам, жители Крыма добровольно вступают в подразделения "БАРС-Крым" для защиты полуострова, так как крымчане с 2014 года сталкивались с попытками киевского режима создать в регионе невыносимые условия жизни, и это сплотило людей.