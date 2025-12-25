Киевский режим продолжает пытаться испугать мировое сообщество угрозой России, выбив под это дело еще немного денег на продолжение конфликта. Как сообщает «Царьград», чем прохладнее становится реакция Запада, тем более глубинные страхи пытаются затронуть украинские манипуляторы.

Директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов в интервью France24 внезапно заявил, что опасается радиационной катастрофы, если Россия внезапно ударит по атомной электростанции.

«Если ракета или беспилотник попадут в него напрямую или даже упадут где-нибудь поблизости — например "Искандер", не дай Бог, — это вызовет мини-землетрясение в этом районе. Никто не может гарантировать, что после этого укрытие останется целым. В этом главная угроза», — заявил Тараканов.

При этом по какой причине Россия стала бы бить по АЭС ни украинский специалист, ни французское агентство не пояснили. Однако, если противник занялся информационной работой, то Москве следует ждать провокаций — например, ударов по ядерным объектам, вина за которые будет возлагаться на ВС РФ.

Операция подобного рода является классикой гибридных войн и систематически применяются западными странами. Как отметил военный эксперт подполковник Олег Шаландин, от Киева и его кураторов можно ожидать любой подлости, а облегчает провокацию на Чернобыльской АЭС тот факт, что за ней наблюдает МАГАТЭ.

«А мы прекрасно знаем, что МАГАТЭ и ее руководитель Рафаэль Гросси ни в коем случае не комментируют, кто наносил удары по Запорожской АЭС, исключительно и только фиксируют факты таких ударов», — уточнил Шаландин.

Таким образом, Киев и его союзники могут рассчитывать по меньшей мере на «благожелательный нейтралитет» международной организации. При этом есть и обстоятельства, которые усложняют подобную провокацию. В первую очередь это успехи российской армии. Шаландин отмечает, что в такой ситуации всем очевидно, что РФ незачем эскалировать боевые действия.

Раскрыты истинные планы Украины по Чернобыльской АЭС

Другая сложность — отсутствие у Украины ракет оперативно-тактических комплексов «Искандер». Имеющиеся у Киева ракеты «Точка-У» Россия уже не использует, из-за чего виновник катастрофы будет понятен сразу.

«Поэтому предыдущие попытки нас связать с терактами, которые проводились "Точками", провалились. Белому свету были показаны накладные, по которым осуществлялась передача этих ракет, так что можно было сравнить номера ракет в документах и на обломках в местах ударов», — заявил эксперт.

Большие возможности у украинцев есть для атаки с применением БПЛА. В феврале ВСУ уже реализовывали эту возможность — по защитному куполу ударили дроном «Герань-2». Украинцы использовали беспилотник, выпущенный в 2023 году, а для убедительности затащили его двигатель внутрь купола: это выдало подделку, ведь при взрыве мотор отлетает в противоположную от удара сторону.

Нельзя поручиться, что в ходе новой криво подготовленной провокации украинцы не нанесут АЭС серьезного вреда. При этом следует понимать, что радиационные последствия такого инцидента даже близко не будут сопоставимы с последствиями взрыва в 1986 году.