В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил при создании буферной зоны на Харьковском направлении. Также стало известно о прорыве к селу Вольное. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру четверга, 25 декабря.

Срыв попытки солдат ВСУ вырваться из окружения

Беспилотниками Западной группировки войск уничтожена техника Вооруженных сил Украины и военнослужащие, пытавшиеся вырваться из окружения на левом берегу реки Оскол. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, удар в Купянском районе Харьковской области был нанесен 68-ой мотострелковой дивизией 6-й общевойсковой армии.

«Зафиксированы прямые попадания FPV-дронов, уничтожение пикапа, боевиков ВСУ, пытавшихся вырваться из окружения на мотоциклах, и наземного робототехнического комплекса в н.п. Подолы», — уточнили в министерстве.

Удар «Града» по пунктам временной дислокации

В Минобороны России также отметили, что расчеты РСЗО «Град» группировки «Запад» уничтожили пункты временной дислокации и управления беспилотными летательными аппаратами противника, а также живую силу в Харьковской области.

Артиллеристы 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии получили координаты от операторов разведывательных БПЛА, удар был нанесен реактивными снарядами по объектам, удаленным до 20 километров.

«Регулярное нанесение точных артиллерийских ударов по местам сосредоточения противника способствует эффективной поддержке наступательных действий штурмовых и мотострелковых подразделений», — подчеркнули в пресс-службе.

Уничтожение опорных пунктов ВСУ

Боевые задачи по созданию зоны безопасности вдоль госграницы России успешно решают и танкисты группировки войск «Север». Экипаж танка Т-72Б3М 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады поразил пулеметную точку и пункт управления БПЛА противника в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что экипаж танка вел огонь, несмотря на то, что боевая машина была атакована FPV-дроном и артиллерией противника.

«Отвлекая на себя внимание боевиков, штурмовики смогли воспользоваться моментом и перейти в стремительную атаку, полностью разгромив опорный пункт ВСУ», — говорится в сообщении.

Уничтожение склада боеприпасов

Артиллеристы «Южной» группировки войск, получив данные от разведки, уничтожили склад боеприпасов противника в одном из оставленных мирными жителями частных домов. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

По информации Минобороны РФ, цель была поражена двумя 122-мм артиллерийскими снарядами гаубицы Д-30.

«Вызванная прямыми попаданиями детонация полностью уничтожила склад боеприпасов противника», — отмечается в сообщении.

Авиаудар по командному пункту ВСУ

Истребитель Су-34 нанес ночью удар по личному составу и командному пункту Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщило российское военное ведомство.

«Удар выполнялся по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», — отметили в министерстве.

Прорыв к Вольному

А российские военные, ведущие наступление на Добропольском направлении, смогли выйти на окраины села Вольное. Об этом со ссылкой на военные Telegram-каналы сообщают «Аргументы и факты».

По данным источников, российские подразделения ведут у села разведку боем для «выявления уязвимых участков обороны противника». Кроме того, появилась информация о расширении зоны контроля к северу и северо-востоку от села Софиевка.

Ликвидация командиров ВСУ

В результате ударов авиации и артиллерии по позициям 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Павловки были уничтожены несколько командиров. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

По информации канала, связанного с группировкой войск «Север», подтверждены потери противника на Сумском направлении.